МИД РФ потребовал профессиональной свободы для российских СМИ на Украине

Герб РФ на здании министерства иностранных дел в Москве

Герб РФ на здании министерства иностранных дел в Москве

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украинские СМИ пользуются в РФ полной профессиональной свободой и что Россия требует аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине.

Ранее сообщалось, что Украина выдворила журналистку российского телеканала "Россия-24" Наталью Гончарову и запретила ей въезд на три года.

"Такие действия украинских властей, направленные на тотальную зачистку информационного пространства страны, полностью дискредитируют Украину как члена международного сообщества. С подачи Киева в XXI веке в Европе практикуются худшие тоталитарные практики подавления инакомыслия", — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

Она подчеркнула, что украинские СМИ пользуются в России полной профессиональной свободой действий. "Мы требуем аналогичного отношения к отечественным медиаработникам на Украине", — заявила Захарова.

Она также призвала международное сообщество, профильные международные институты и НПО решительно осудить репрессивную политику Украины в отношении средств массовой информации.