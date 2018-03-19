Посла Украины возмутил "нелегально пробравшийся" в Крым немецкий депутат

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В Крым приехал депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Ульрих Эйме. Об этом написал в Twitter посол Украины в Берлине Андрей Мельник.

Визит парламентария в Крым возмутил украинского дипломата: он назвал его "очередным политическим авантюристом" и заявил, что на полуостров тот "пробрался нелегально".

"Призываем федеральное правительство, наконец, запретить такие вояжи немецких граждан", — написал Мельник.

Полуостров уже неоднократно посещали парламентские делегации из Европы. Так, в феврале в Крым прибыла делегация немецких депутатов, в состав которой вошли представители партии "Альтернатива для Германии". На Украине против них возбудили уголовное дело.

Ранее председатель фракции партии "Левые" в регионе Оснабрюк и руководитель проекта "Народная дипломатия" в Германии Андреас Маурер рассказал, что неоднократные претензии Мельника вызвали недовольство Берлина. Немецкие власти указали послу, что ему не следует "вмешиваться во внутренние дела Германии".