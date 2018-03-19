"Мы не боимся!" - пострадавшие в Гудаури туристы пообещали вернуться

ТБИЛИСИ, 19 мар – РИА Новости. Пострадавшие во время аварии на канатной дороге в Гудаури вместе с семьями намерены вновь приехать в Грузию. Об этом сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на Национальную администрацию туризма республики.

В результате выхода из строя канатного подъемника часть кресел, на которых находились туристы, покатились вниз и врезались друг в друга. В результате происшествия пострадали 11 человек — граждане Грузии, Украины, России и Швеции.

Пациентов и их родных в больнице навестил заместитель руководителя Национальной администрации туризма Тамаз Иорашвили. Во время встречи, один из пострадавших туристов рассказал, что собирается вместе с родными вернуться в Грузию уже летом.

Состояние пострадавших туристов улучшилось. Пять пациентов находятся в клинике в Национальном медицинском центре им. Гудушаури. Одному пострадавшему накануне сделали операцию на позвоночнике, он остается в реанимационном отделении клиники.

Лечение продолжает и беременная женщина, пострадавшая во время происшествия. Она находится в клинике MediClubGeorgia в Тбилиси. Предположительно ее выпишут в понедельник. Врачи оценивают ее состояние, как стабильное.

Тем временем, в Гудаури уже работают эксперты французской компании Bureau Veritas, которые должны установить причину аварии на канатной дороге. Вместе с ними в следственном процессе участвуют представители прокуратуры, Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули, Агентства технического и строительного надзора министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

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