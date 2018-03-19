В Луганской области восстановили подачу света и тепла после обрыва на ЛЭП

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости. Электроснабжение полностью восстановлено на подконтрольной Киеву территории Луганской области Украины, где из-за обрыва ЛЭП без электричества остались 10 тысяч абонентов, сообщается в понедельник на сайте Луганской военно-гражданской администрации.
"Благодаря скоординированным действиям областной власти и соответствующих служб Луганской области, всего за несколько часов удалось ликвидировать последствия непогоды. В частности, произошло быстрое восстановление электроснабжения в обесточенных населенных пунктах — около 10 тысяч потребителей", — говорится в сообщении областной администрации.
В частности, по данным властей, в воскресенье в течение вечера происходило поэтапное включение котельных в работу, и сейчас все котельные области работают в штатном режиме.