Си Цзиньпин и Путин выразили готовность укреплять сотрудничество

ПЕКИН, 19 мар – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с переизбранным на новый срок президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности укреплять сотрудничество и развивать двусторонние связи с Москвой, сообщает агентство Синьхуа.

"Председатель Си Цзиньпин выразил готовность углублять сотрудничество с Россией", — сообщает агентство.

Китайский лидер также выразил уверенность в том, что российский народ достигнет национального развития под руководством Путина.

Утром в понедельник Си Цзиньпин направил Путину поздравительную телеграмму в связи с победой на выборах, в которой отметил беспрецедентно высокий уровень российско-китайских отношений и выразил готовность прилагать усилия для их дальнейшего развития.

В прошедшее воскресенье состоялись выборы президента РФ. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,66% голосов после обработки данных 99,84% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.

За выборами президента России следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>