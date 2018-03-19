Найденную в итальянском городе авиабомбу взорвали в море

РИМ, 19 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Авиабомбу времен Второй мировой, обнаруженную на прошлой неделе на набережной в итальянском Фано, взорвали на безопасном расстоянии от берега, сообщили РИА Новости в мэрии города на Адриатическом побережье Италии.
Авиабомба английского производства была обнаружена 13 марта на стройке. В тот же день власти прибрежного города эвакуировали 23 тысячи жителей. Свои жилища временно покинули обитатели домов, находящихся в радиусе почти двух километров от места обнаружения бомбы.
Авиабомбу весом 225 килограммов перевезли на расстояние двух километров от побережья. Ее оставили в покое на шесть суток, так как существовала вероятность неконтролируемой детонации.
Несмотря на сообщения местных СМИ, взрыв не привел к появлению 30-метрового водяного столба. Погодные условия не позволили поднять бомбу к поверхности, поэтому ее взорвали лежащей на дне.