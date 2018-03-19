Лидеры Японии и России намерены сотрудничать для денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 19 мар – РИА Новости. Премьер-министр Японии провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого стороны подтвердили взаимодействие стран по КНДР для денуклеаризации Корейского полуострова, говорится в сообщении японского МИД.

"Лидеры подтвердили намерение о тесном сотрудничестве для денуклеаризации КНДР на фоне подготовки к саммитам между Южной Кореей и КНДР, а также КНДР и США", — отмечается в сообщении.