На востоке Афганистана прогремел взрыв, трое погибли

Поврежденный микроавтобус после взрыва в Джалалабаде, Афганистан. 19 марта 2018

Поврежденный микроавтобус после взрыва в Джалалабаде, Афганистан. 19 марта 2018

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Три человека погибли, еще восемь получили ранения в результате взрыва в городе Джелалабад на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя местных властей.

"Три человека убиты и восемь других ранены", — цитирует телеканал представителя властей Атталлаха Ходжани. По предварительным данным, взорвался начиненный взрывчаткой мотоцикл.

По данным местных СМИ, среди пострадавших пять детей. Все раненые были госпитализированы.

Хорджани также опроверг более ранние сообщения СМИ о том, что взрыв произошел рядом со стадионом, где незадолго до этого выступал перед сторонниками лидер Исламской партии Афганистана Гульбеддин Хекматияр.

Как отмечает телеканал, ни одна группировка пока не взяла ответственность за инцидент.

Исламская партия Афганистана — политическая партия, основанная в 1976 году Хекматияром и представляющая интересы пуштунов. Имеет законное представительство в парламенте Афганистана и обладает военизированными формированиями, где находится порядка тысячи человек.

В 2012-2013 годах боевики партии брали ответственность за теракты. США считают партию экстремистской за ее "яростную антиамериканскую идеологию" и поддержку шариатского права.