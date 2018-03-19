Высылаемые российские дипломаты покинут Лондон во вторник, сообщил источник

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Российские дипломаты, в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля объявленные властями Британии персонами нон грата, покинут Лондон во вторник спецрейсом, сообщил РИА Новости источник в дипломатических кругах.

"Завтра, будет спецрейс", — сообщил собеседник агентства.

Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия. При этом он сообщал, что РФ хотела бы получить доступ к материалам расследования, но Лондон в этом отказывает под невнятными предлогами.

МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".