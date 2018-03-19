Треть чиновников Эстонии находятся на грани депрессии

ТАЛЛИН, 19 мар – РИА Новости. Выборочное тестирование, проведенное в государственных учреждениях в рамках кампании по преодолению стрессовых ситуаций "Черный снег", выявило депрессивные настроения у каждого третьего эстонского чиновника, сообщает Sputnik Эстония.

В тестировании принимали участие сотрудники полиции и погранохраны, специалисты концерна Eesti Energia, работники канцелярии парламента, Таллиннского порта, национальной оперы "Эстония", Госканцелярии, объединенных министерств, Департамента социального обеспечения, Трудовой инспекции, Больничной кассы и Центра профессиональной реабилитации в Астангу.

По данным Департамента полиции и погранохраны, почти каждый год один сотрудник ведомства заканчивает жизнь самоубийством. Сами полицейские чуть ли не через день занимаются расследованием случаев суицида.

Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер, комментируя эти данные, призвал жителей Эстонии беречь свое душевное здоровье.

"Жизнь порой становится нелегкой, и обратиться за помощью в этом случае не стыдно — важно знать, где в вашем случае проходит та критическая черта, перешагивать которую нельзя", — отметил Вахер, добавив, что он сам прибегал к такой помощи и верит в ее действенность.

Выборочный тест на выявление депрессии в рамках кампании "Черный снег" проводился в общей сложности 30 000 раз. Проверить свою стрессоустойчивость может каждый житель Эстонии на сайте peaasi.ee, где доступна версия и на русском языке.

По данным Sputnik, почти 100 тысяч жителей Эстонии, у которых наблюдались симптомы психических или поведенческих расстройств, в прошлом году обратились к психологу или психиатру. Согласно информации Института развития здоровья, количество пациентов, у которых наблюдались психические отклонения, постоянно растет. Чаще всего жители Эстонии страдают от невроза, стресса и депрессии.

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