В Минобороны Германии ответили на призыв Климкина о санкциях против Шредера

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен скептически отнеслась к идее министра иностранных дел Украины Павла Климкина о введении санкций против бывшего канцлера Герхарда Шредера. Об этом она заявила в беседе с журналистами Bild.

Ведущие эфира предложили главе ведомства продолжить фразу "Санкции против Герхарда Шредера…".

"Стоит обсуждать с большой осторожностью и только после соответствующей проверки", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Климкин в интервью Bild заявил, что санкции Запада должны касаться также тех лиц, которые "продвигают проекты" Москвы за рубежом. В частности, он упомянул Шредера, назвав его "самым важным лоббистом для Путина".

Ранее Шредер сообщил, что не станет пересматривать свое отношение к Владимиру Путину, несмотря на связанную с этим критику в свой адрес.

Шредер и Россия

Герхард Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ с 1998 по 2005 год. В сентябре прошлого года его избрали в состав совета директоров "Роснефти" — третьего по величине игрока на немецком рынке нефтепереработки. Общий объем мощностей компании — 12,5 миллиона тонн в год.

Экс-канцлер не раз заявлял о своей дружбе с Путиным и негативном отношении к антироссийским санкциям. "И знаете что: если бы я заседал в совете директоров американской фирмы, а не российской, все бы сказали: ну и прекрасно. В этой критике есть некоторая доля лицемерия", — сказал он в интервью Rheinische Post

Эксперты уже назвали заявление главы украинского МИД популизмом, ориентированным на внутреннюю аудиторию. "Климкин прекрасно понимает: его слова — это "глас вопиющего в пустыне", никто его всерьез не воспринимает", — считает политический аналитик Владислав Гулевич.