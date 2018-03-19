НАТО и ЕС продолжают консультации по "делу Скрипаля", заявили в Польше

ВАРШАВА, 19 мар — РИА Новости. НАТО и ЕС продолжают интенсивные консультации на дипломатическом и политическом уровнях по поводу отравления экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля, заявил шеф канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

"В настоящий момент продолжаются интенсивные консультации на дипломатическом и политическом уровнях в деле реакции ЕС и НАТО на попытку отравления Скрипаля", — сказал Дворчик в эфире Польского радио.

При этом он не стал прямо отвечать на вопрос, рассматривает ли Польша вслед за Британией возможность высылки российских дипломатов.

"Мы говорим об экономических санкциях, о многих других идеях. Я сейчас не говорю о позиции Польши. Я считаю, что мы должны сосредоточиться в основном на том, чтобы проявить солидарность, потому что Россия уже много лет работает на распад европейской солидарности, солидарности стран НАТО", — сказал он.

Он также заявил, что в европейских кругах продолжают муссировать тему бойкота чемпионата мира по футболу в России. "Конечно, это (бойкот) было бы очень тяжело не только для президента России, но и всех россиян", — сказал Дворчик.

Он отметил, что эта тема "появляется в переговорах между дипломатами разных стран". "Я думаю, что это одна из идей, которую стоит обсуждать", — заключил он.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Он подчеркнул, что у России нет химоружия – его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.