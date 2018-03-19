Телефонный разговор Путина и Мэй пока не планируется, заявил Песков

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Телефонный разговор между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом РФ Владимиром Путиным пока не планируется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Премьер-министр Великобритании, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов и приостанавливает все двусторонние контакты с РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов, и произойдет это скоро.

