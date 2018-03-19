ВС Бангладеш приостановил решение об освобождении экс-премьера под залог

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 мар — РИА Новости. Апелляционное отделение Верховного суда Бангладеш приостановило действие решения суда нижестоящей инстанции об освобождении под залог бывшего премьер-министра и лидера оппозиции страны Халеды Зиа, передает в понедельник агентство BSS.

В феврале текущего года суд Дакки приговорил 72-летнюю Зию к пяти годам лишения свободы, признав ее виновной в незаконном присвоении $250 тысяч. Впоследствии, 12 марта, суд принял решение освободить ее под залог сроком на четыре месяца. Как отмечает агентство, в соответствии с сегодняшним вердиктом, экс-премьер Бангладеш будет помещена под стражу до 8 мая — до проведения нового слушания.

Антикоррупционная комиссия Бангладеш ранее обвинила экс-премьера Зиа и еще пять человек в присвоении 1,2 миллиона долларов, которые в 1991 году были направлены банком Саудовской Аравии в фонд для поддержки детей-сирот. По версии следствия, фонд был частью системы по хищению средств. Пятеро фигурантов коррупционного дела получили по 10 лет тюрьмы, сама же Зия получила вдвое меньший срок по причине состояния здоровья.

Как ранее отмечали ранее СМИ, из-за обвинительного приговора Зия не сможет принять участие во всеобщих выборах, которые должны пройти в стране в декабре 2018 года.

Халеда Зия возглавляла правительство Бангладеш дважды: в 1991-1996 и в 2001-2006 годах.