Страны-участники Евросоюза подтвердят поддержку Киева, заявила Могерини

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. архивное фото

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. архивное фото

© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt Порошенко призвал ЕС задуматься над целесообразностью "Северного потока-2" Главы МИД 28 стран-членов Евросоюза на встрече в понедельник в Брюсселе подтвердят "полную политическую и финансовую поддержку" Украины со стороны ЕС, заявила вице-президент Еврокомиссии, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политики безопасности Федерика Могерини.

Могерини ранее прибыла на встречу глав МИД 28 стран-членов ЕС.

"Мы подтвердим полную политическую и финансовую поддержку стране", — сказала она.