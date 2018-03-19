Замгоссекретаря США Шэннон примет участие в конференции по Афганистану

ТАШКЕНТ, 19 мар – РИА Новости. Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон примет участие в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане, которая пойдет 26-27 марта в Ташкенте, сообщила в понедельник пресс-служба МИД Узбекистана.

"Посольство США в Ташкенте официально уведомило, что делегацию США на международной конференции по Афганистану будет возглавлять заместитель госсекретаря по политическим вопросам Томас Шэннон", — говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД Узбекистана, для участия в международной конференции по урегулированию ситуации в Афганистане приглашены глава внешнеполитической службы ЕС, генеральный секретарь ООН, руководитель внешнеполитического ведомства Китая. Делегацию России представит глава МИД РФ Сергей Лавров.