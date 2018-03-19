В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (178)

ЛУГАНСК, 19 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики не зафиксировала ни одного обстрела со стороны украинских силовиков в Донбассе за минувшие сутки, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Очередное перемирие в Донбассе вступило в силу с 5 марта. Позже стороны конфликта обвинили друг друга в нарушениях режима прекращения огня.

"За прошедшие сутки обстрелов со стороны украинских силовиков не зафиксировано. Режим прекращения огня соблюдался", — сказали в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В ведомстве уточнили, что режим тишины сохраняется в республике третьи сутки подряд.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки два раза открывали огонь по их позициям, один военный получил ранение.

Как сообщает в понедельник пресс-центр военной операции силовиков, за прошедшие сутки зафиксировано "два обстрела укреплений ВСУ".

"Вследствие вражеского огня один украинский защитник получил боевую травму", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.