Онищенко: по эпикризу Скрипаля можно определить тип отравляющего вещества

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что по состоянию пострадавших в Солсбери можно определить тип отравляющего вещества, но Лондон таких данных не дает.
"Никаких данных не предъявляется по состоянию больного, пострадавшего. Даже если бы их привели просто, эпикриз выписали, можно было бы определить, есть там что-то или нет, но этого ничего не показывается", — сказал Онищенко.
Он высказал сомнения относительно того, что Скрипаль был отравлен газом "Новичок", поскольку не было предоставлено таких данных и не была создана комиссия по расследованию.
"Наглое беспрецедентное хамство по отношению к нашей стране, которое не позволял никто и никогда", — оценил Онищенко текущую ситуацию в связи с заявлениями Лондона о причастности РФ к инциденту.