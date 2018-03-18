Онищенко: по эпикризу Скрипаля можно определить тип отравляющего вещества

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко заявил РИА Новости, что по состоянию пострадавших в Солсбери можно определить тип отравляющего вещества, но Лондон таких данных не дает.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

"Никаких данных не предъявляется по состоянию больного, пострадавшего. Даже если бы их привели просто, эпикриз выписали, можно было бы определить, есть там что-то или нет, но этого ничего не показывается", — сказал Онищенко.

Он высказал сомнения относительно того, что Скрипаль был отравлен газом "Новичок", поскольку не было предоставлено таких данных и не была создана комиссия по расследованию.

"Наглое беспрецедентное хамство по отношению к нашей стране, которое не позволял никто и никогда", — оценил Онищенко текущую ситуацию в связи с заявлениями Лондона о причастности РФ к инциденту.