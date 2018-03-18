Премьеры Британии и Польши обсудят ЧП в Солсбери на предстоящем саммите ЕС

ЛОНДОН, 18 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Премьер-министры Британии и Польши Тереза Мэй и Матеуш Моравецкий обсудят ситуацию вокруг ЧП в Солсбери во время предстоящего на следующей неделе саммита ЕС, сообщил официальный представитель британского премьера.
"Премьер заявила, что это еще один пример неприемлемого и агрессивного поведения России. Моравецкий выразил полную солидарность с тем, как Британия ответила на эти безрассудные действия… Стороны договорились встретиться и провести дальнейшее обсуждение этой ситуации на предстоящем на следующей неделе саммите ЕС", — говорится в полученном РИА Новости заявлении представителя премьера.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.