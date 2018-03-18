Сторонники Саакашвили провели акцию у дома Порошенко под Киевом

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Сторонники экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили провели акцию у дома президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом, сообщила в воскресенье пресс-служба партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили.

Ранее в воскресенье сторонники Саакашвили провели митинг в центре Киева с требованием отставки Порошенко.

"Мы начинаем Всеукраинскую акцию грохота народного гнева. Мы здесь потому, что этот главный коррупционер и олигарх должен уйти в отставку. Мы хотим, чтобы был антикоррупционный суд, чтобы Национальное антикоррупционное бюро Украины могло нормально действовать и топ-коррупционеров судили. Мы хотим, чтобы был новый закон про выборы, чтобы народ мог приводить людей в парламент, а не олигархи. Мы хотим снятия депутатской неприкосновенности. Мы считаем, что главная беда Украины находится в этом здании", — цитирует пресс-служба слова члена политсовета партии Ивана Слободяника.

Как отмечается, дом Порошенко охраняли военнослужащие Национальной гвардии и государственная охрана. Сам Порошенко в воскресенье находится с рабочим визитом в Кувейте.

Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.