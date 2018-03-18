В Одессе второй раз за день сообщили о минировании здания Генконсульства РФ

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости. Правоохранители проверяют второе за день сообщение о минировании здания Генконсульства РФ в Одессе, сообщила в воскресенье пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в воскресенье полиция Одессы сообщила, что поступило сообщение о минировании улицы, где находится консульство. Позже сообщалось, что правоохранители не нашли взрывчатку на территории этой улицы.

"Сегодня в 14.40 (15.40 мск) по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что здание Генерального консульства Российской Федерации по адресу улица Гагаринское плато, 14 и территория района Аркадия в Одессе заминированы", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

На месте работают взрывотехники и кинологи, которые проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов.

Украинские полицейские в воскресенье заблокировали входы в российское посольство в Киеве и консульства в Одессе, Харькове, Львове и не пускают внутрь россиян для участия в выборах президента. Также у диппредставительств собрались украинские националисты и радикалы. В МИД России заявили, что решение Украины беспрецедентно, противоречит международным правозащитным нормам, в частности, положениям Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, и не укладывается в общепринятые представления о цивилизованных странах.

Выборы президента России проходят 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии расположены в избирательном бюллетене.

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