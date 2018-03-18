Иностранные эксперты изучают причины аварии на канатной дороге в Гудаури

ТБИЛИСИ, 18 мар – РИА Новости. Эксперты французской компании "Бюро Веритас" прибыли в Гудаури для установления причин аварии на канатной дороге, в результате которой пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба минэкономики Грузии.

Ранее в пятницу канатная дорога в Гудаури вышла из строя. По данным минздрава, пострадали 11 человек, среди них граждане Украины, России, Швеции и гражданин Грузии. Все они были госпитализированы. Часть пациентов уже выписали, нескольких перевезли из Гудаури на вертолетах и реанимобилях в тбилисские клиники. Одна из пострадавших, гражданка Швеции, оказалась беременной. Позже журналист телекомпании "Рустави 2" сообщил в эфире ТВ, что пострадавших насчитывается около 20 человек.

"Эксперты французской международной компании "Бюро Веритас" прибыли в Гудаури утром в воскресенье. Они уже провели встречи с первыми лицами министерства экономики и устойчивого развития, представителями прокуратуры Грузии, МВД и Национального бюро экспертизы. Эксперты прибыли, чтобы изучить причины возникновения инцидента на канатной дороге, произошедшего 16 марта", — сказано в заявлении министерства.

Компания "Бюро Веритас" известна как мировой лидер в области испытаний, инспекций и сертификации канатных дорог.