Иностранные эксперты изучают причины аварии на канатной дороге в Гудаури

ТБИЛИСИ, 18 мар – РИА Новости. Эксперты французской компании "Бюро Веритас" прибыли в Гудаури для установления причин аварии на канатной дороге, в результате которой пострадали 11 человек, сообщает пресс-служба минэкономики Грузии.
"Эксперты французской международной компании "Бюро Веритас" прибыли в Гудаури утром в воскресенье. Они уже провели встречи с первыми лицами министерства экономики и устойчивого развития, представителями прокуратуры Грузии, МВД и Национального бюро экспертизы. Эксперты прибыли, чтобы изучить причины возникновения инцидента на канатной дороге, произошедшего 16 марта", — сказано в заявлении министерства.
Компания "Бюро Веритас" известна как мировой лидер в области испытаний, инспекций и сертификации канатных дорог.