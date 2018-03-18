Луговой заявил, что не верит Лондону в делах Скрипаля и Глушкова

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой заявил РИА Новости, что не верит ни одному слову о заявлении Лондона предоставить доступ Москве к делам Сергея Скрипаля и Николая Глушкова.

В воскресенье МИД Британии выразил готовность предоставить Москве доступ к расследованию отравления экс-полковника ГРУ РФ Скрипаля и смерти бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Глушкова.

"Не верю ни одному слову Лондона, они опять будут врать. Они СМИ говорят "допускаем", а это допущение будет выглядеть смешно и комично. Мы это все уже проходили",- сказал собеседник агентства.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов и приостанавливает все двусторонние контакты с РФ. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил в четверг утром РИА Новости, что Москва в ответ вышлет из России британских дипломатов, и произойдет это скоро.

О смерти Глушкова стало известно 13 марта. В окружении бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" говорят, что он "умер как Березовский".

При этом, как заявлял глава МИД Сергей Лавров, Лондон не уведомил Москву о кончине Глушкова, хотя обязан был это сделать. Российское посольство в Лондоне официально запросило всю информацию о смерти Глушкова, а Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.