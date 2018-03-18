В ЛНР подали сигнал о готовности к разведению сил у Станицы Луганской

Автомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

Автомобиль миссии ОБСЕ в районе временного пункта пропуска Станица Луганская между Украиной и Луганской народной республикой

ЛУГАНСК, 18 мар — РИА Новости. Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики запустили белую ракету на КПП "Станица Луганская", символизирующую о готовности а разведению сил и средств на этом участке, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

В среду участники контактной группы на заседании в Минске договорились о разведении сторонами конфликта сил и средств у Станицы Луганской 18 марта при отсутствии обстрелов на данном участке.

"В намеченное время была запущена белая сигнальная ракета, символизирующая нашу готовность к разведению сил на данном участке", —заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, этот факт засвидетельствовали наблюдатели СММ ОБСЕ, однако патруль на подконтрольной ВС Украины территории не увидел ракету из-за плохих погодных условий. "Однако представители СММ на КПП передали патрулю с той стороны о готовности ЛНР", — сказал Марочко.

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