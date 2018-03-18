В Одессе объяснили требование покинуть территорию российского консульства

ОДЕССА, 18 мар — РИА Новости. Полиция попросила журналистов и прохожих покинуть территорию вблизи здания консульства РФ в Одессе в связи с поступившим сообщением о минировании улицы, где расположено дипломатическое учреждение, передает корреспондент РИА Новости.
Полицейский заявил, что "на линию 102 поступило сообщение о минировании улицы". В связи с этим до окончания проверки журналистов и прохожих попросили покинуть территорию вблизи консульства.
Ранее националисты из "Свободы", "Правого сектора"* и "Национального корпуса" заявили, что намерены блокировать российские дипломатические учреждения на Украине 18 марта, чтобы не допустить голосования на выборах президента РФ.
*Террористическая организация, запрещена в России
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