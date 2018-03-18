ПЕКИН, 18 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) в воскресенье утвердили кандидатуру главы секретариата ЦК КПК Ян Сяоду на должность руководителя нового антикоррупционного органа Китая — Государственного комитета по надзору.

Тайное голосование прошло утром в воскресенье на шестом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва.

Неделей ранее, 11 марта, депутаты ВСНП одобрили внесение в конституцию страны поправки, которая предусматривает создание нового антикоррупционного органа. Сейчас функции главного антикоррупционного ведомства в Китае выполняет Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины, однако она является партийным, а не государственным органом.

Ян Сяоду (1953 года рождения) — выходец из Шанхая. В 1970 году он вступил в КПК. В 2016-2017 годах был министром по контролю и начальникома национального бюро по противодействию коррупции. Сейчас руководит секретариатом ЦК.