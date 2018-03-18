На Шри-Ланке сняли режим ЧП, введенный из-за беспорядков

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена снял режим чрезвычайного положения, введенный правительством в связи с продолжающимися вспышками насилия, пишет местное издание News First со ссылкой на секретаря президента.

Сообщается, что соответствующий указ глава государства подписал по возвращении из Японии. Режим ЧП был введен 6 марта после того, как в одном из районов страны начались антимусульманские протесты.

Как ранее сообщали СМИ, отдельные вспышки насилия между буддистами и мусульманами изначально были зафиксированы в городе Дигана, однако затем распространились и на другие части Шри-Ланки. В этой связи в некоторых районах был введен комендантский час, в целях охраны правопорядка развернуты дополнительные подразделения полиции и армии.

Доля мусульман среди 21,3-миллионного населения Шри-Ланки составляет порядка 10 процентов, доля буддистов — около 70 процентов.