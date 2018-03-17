Лондон не предоставляет Москве данные о Скрипале, заявил посол России

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Отравленный в английском Солсбери бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, как и его дочь Юлия, является российским гражданином, но британские власти не предоставляют о них никакой информации, сообщил посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Никто ничего не знает про Юлию Скрипаль и Сергея Скрипаля. Кстати, оба являются российскими гражданами", — сказал Яковенко в интервью телеканалу НТВ.

Он подчеркнул, что никакого доступа к пострадавшим нет.

"На все наши ноты мы получили только один ответ — что Скрипаль находится в тяжелом состоянии", — сказал посол.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

МИД РФ в субботу утром объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок. Учитывая диспаритет в числе консульских учреждений двух стран, отзывается согласие РФ на открытие и функционирование генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, принято решение о прекращении деятельности Британского совета в России в связи "с неурегулированностью его статуса".