Порошенко рассказал, когда порадуется снятию санкций с России

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью газете Westdeutsche Zeitung рассказал, при каком условии "обрадуется" снятию санкций с России.

"Я был бы рад отмене санкций против России, но только тогда, когда с территории Донбасса и Крыма исчезнет последний российский солдат", — заявил Порошенко.

Украинский президент также призвал "не верить" тем, кто утверждает, что антироссийские санкции не достигают своей цели.

Порошенко почти дословно повторил высказывание, сделанное в беседе с журналистами Berliner Morningpost в феврале прошлого года. Тогда он заявил, что "больше всех хочет отмены санкций", но для этого "Россия должна вывести все свои войска".

С 24 февраля на Украине действует закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором". Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела страны. При этом в России подобные претензии считают неприемлемыми. Заявления украинских властей о поставках на Донбасс военной техники и боеприпасов в Минобороны называли "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".