Попытки США не допускать в СПЧ ООН ряд стран неприемлемы, заявил Лавров

АСТАНА, 17 мар — РИА Новости. Попытки США реформировать Совет по правам человека ООН, не допустив в него некоторые страны, неприемлемы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Устав (ООН) актуален как никогда. Для того, чтобы преодолеть нынешний хаос, беспорядок, пренебрежительное отношение к международному праву, нужно вернуться к истокам – к принципам Устава ООН", — считает Лавров.

"Хороший пример – Совет ООН по правам человека (СПЧ). Сейчас американская администрация начинает говорить, что этот Совет принимает какие-то ненужные решения или не принимает тех решений, которые им нужны и предлагает реформировать сам процесс его формирования, комплектования и согласовать список стран, которым нет места в этом Совете (чтобы только "демократические режимы" там были представлены и имели право делегировать туда своих представителей). По-моему, уже всё понятно и не стоит даже объяснять насколько аррогантно и неприемлемо это всё звучит. Будет список "первого сорта", "второго сорта" и так далее", — заявил Лавров в интервью Телерадиокомплексу президента республики Казахстан.