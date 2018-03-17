Постпред России при ОЗХО заявил о необходимости диалога по делу Скрипаля

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. В деле об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля важную роль играет диалог между Москвой и Лондоном, заявил RT постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

Он отметил, что миссия ОЗХО может установить формулу или тип отравляющего вещества, использованного при отравлении Скрипаля и его дочери в Солсбери, однако не может заниматься выяснением вопроса о происхождении этого вещества.

"Это все равно предмет диалога между Россией и Великобританией, пусть даже не прямого, но опосредованного", — сказал дипломат.

Шульгин также подчеркнул, что российская сторона непричастна к отравлению Скрипаля.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастна Москва. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. В субботу российский МИД объявил персонами нон грата 23 британских дипломата, они должны покинуть страну в течение недели.