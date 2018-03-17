Луговой заявил, что случай со смертью Глушкова схож с гибелью Березовского

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Смерть бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова в Лондоне кажется странной и схожей со смертью бизнесмена Бориса Березовского, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

"Странная смерть. Более того, она еще кажется непонятной, учитывая, что очень много схожего со смертью Березовского. Я пока не готов комментировать подробно и детально",- сказал РИА Новости Луговой.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", на днях умер в Лондоне. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины "необъяснимой". При этом Скотланд-Ярд заявил, что Глушков погиб от удушения, происшествие квалифицировано как убийство. Расследование продолжается. В СК РФ заявили о возбуждении уголовного дела по факту убийства в Лондоне Глушкова.

В марте 2013 года тело российского бизнесмена Бориса Березовского было обнаружено в ванной дома, где проживал бизнесмен, в деревне Аскот недалеко от Виндзора. Версию самоубийства поддерживали охранник Березовского, нашедший его тело, врач скорой помощи, прибывший на место смерти Березовского, полиция, расследовавшая происшествие, судмедэксперты.