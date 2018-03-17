Смерть Глушкова расследуется как убийство, заявили в Скотланд-Ярде

ЛОНДОН, 16 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Смерть компаньона Бориса Березовского Николая Глушкова в Лондоне расследуется как убийство, сообщил Скотланд-Ярд.

"Расследование в связи с убийством было начато после получения результатов вскрытия 68-летнего российского бизнесмена Николая Глушкова. Семья Глушкова проинформирована", — говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота", на днях умер в Лондоне, о его смерти сообщил 13 марта владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев. В окружении бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова, говоря о его смерти, отмечают, что он умер "как Борис Березовский".

Ранее посольство РФ в Лондоне официальной нотой запросило всю информацию о смерти Глушкова. В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон не сообщил Москве о смерти бывшего заместителя гендиректора "Аэрофлота", хотя обязан был это сделать.