Возле берегов Греции утонули четверо детей мигрантов, сообщили СМИ

Ситуация с беженцами в Европе (4656)

Катер береговой охраны с мигрантами на борту у острова Крит, Греция. Архивное фото

Катер береговой охраны с мигрантами на борту у острова Крит, Греция. Архивное фото

АФИНЫ, 17 мар — РИА Новости. Деревянная лодка с мигрантами и беженцами затонула возле греческого острова Агатониси в Эгейском море, по предварительным данным, погибли шесть человек, в том числе четверо детей, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

На лодке находились 20 человек, причины крушения пока неизвестны.

Сейчас в районе происшествия проходит поисково-спасательная операция.

Министр иммиграционной политики Димитрис Вицас выразил соболезнования в связи с трагедией и заявил, что нельзя привыкнуть к гибели людей, детей в водах Эгейского моря.

"Решение заключается в мерах по защите людей, обеспечении безопасных маршрутов для беженцев и иммигрантов, неустанной борьбе с контрабандой людьми и торговлей жизнями", — говорится в заявлении Вицаса, поступившем в РИА Новости.