Порошенко рассчитывает на финансовую поддержку Германии

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke заявил, что рассчитывает на политическую и финансовую поддержку со стороны ФРГ.
Кроме того, он отметил, что надеется на поставки оружия из США, а также из таких стран, как Канада, Франция и Литва.
Ранее госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов. Теперь стороны могут заключить контракт. Как отметили в Пентагоне, сделка "будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины", но не изменит военный баланс в регионе.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.