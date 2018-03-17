ЕК объявила о гуманитарной помощи для Латинской Америки и Кариб

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма. Архивное фото

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Еврокомиссия объявила о предоставлении 31 миллиона евро гуманитарной помощи и поддержки в подготовке к возможным будущим природным катаклизмам для Латинской Америки и Кариб, говорится в сообщении Еврокомиссии.

"В ходе официального визита в Колумбию, еврокомиссар по гуманитарной помощи и управлению кризисами Христос Стилианидис объявил сегодня о 31 миллионе евро для гуманитарной помощи и готовности к стихийным бедствиям для Латинской Америки и Кариб", — говорится в сообщении.