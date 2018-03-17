ВВС США считают, что GPS уязвима для атак России и Китая, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американская спутниковая система GPS, которая используется как в автомобильных навигационных системах, так и для военных нужд, уязвима для ракетных и лазерных атак Китая и России, сообщает издание Washington Free Beacon со ссылкой на чиновников военно-воздушных сил США.

По данным издания, министр ВВС США Хизер Уилсон заявила конгрессу, что ее ведомство занимается разработкой устойчивых к помехам спутников GPS, работа которых на данный момент может быть нарушена разными способами.

"Я думаю, что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, это все от создания помех с земли или кибератак до спутникового оружия прямого пуска, либо из России или Китая, который в 2007 году уже испытывал противоспутниковое оружие", — приводит издание слова Уилсон.

По словам Уилсон, угроза для систем GPS является причиной ускорения работы ВВС по замене 30 орбитальных спутников GPS США на помехоустойчивые спутники. Также Уилсон и начальник штаба ВВС Дэвид Гольдфейн добавили, что ведомство разрабатывает лазерные и другие системы направленной передачи энергии в рамках военной космической обороны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у страны может появиться новый род вооруженных сил — космические войска. "Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как и на земле, в воздухе и в воде", — сказал американский лидер. По его словам, сначала он не воспринимал эту идею серьезно, но затем пришел к выводу, что идея отличная.

Милитаризация космического пространства в основном запрещена международным Договором о космосе (1967).

США, как и другие страны, развивают различные наступательные и оборонные космические системы. Помимо военных спутников и, предположительно, противоспутникового военного потенциала, у США есть беспилотный космический самолет, полеты которого строго засекречены.