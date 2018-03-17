ВВС США считают, что GPS уязвима для атак России и Китая, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Американская спутниковая система GPS, которая используется как в автомобильных навигационных системах, так и для военных нужд, уязвима для ракетных и лазерных атак Китая и России, сообщает издание Washington Free Beacon со ссылкой на чиновников военно-воздушных сил США.
"Я думаю, что угрозы, с которыми мы сталкиваемся, это все от создания помех с земли или кибератак до спутникового оружия прямого пуска, либо из России или Китая, который в 2007 году уже испытывал противоспутниковое оружие", — приводит издание слова Уилсон.
По словам Уилсон, угроза для систем GPS является причиной ускорения работы ВВС по замене 30 орбитальных спутников GPS США на помехоустойчивые спутники. Также Уилсон и начальник штаба ВВС Дэвид Гольдфейн добавили, что ведомство разрабатывает лазерные и другие системы направленной передачи энергии в рамках военной космической обороны.
Милитаризация космического пространства в основном запрещена международным Договором о космосе (1967).
США, как и другие страны, развивают различные наступательные и оборонные космические системы. Помимо военных спутников и, предположительно, противоспутникового военного потенциала, у США есть беспилотный космический самолет, полеты которого строго засекречены.