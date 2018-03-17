В ДНР прокомментировали новую военную операцию Киева

ДОНЕЦК, 17 мар — РИА Новости. Новая операция Киева в Донбассе не изменит ситуацию с безопасностью в регионе, заявил журналистам полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин.

В пятницу президент Украины Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию объединенных сил". Ранее 18 января парламент Украины принял закон о реинтеграции Донбасса, Порошенко поручил силовикам подготовить предложения по смене формата операции в регионе. В частности планировалось завершить "антитеррористическую" операцию (так в Киеве называют уже ведущуюся украинскими силовиками операцию в Донбассе) и начать военную операцию.

"Новая операция принципиально ничего не изменит в ситуации с безопасностью. Здесь необходимо понимать, для чего это делается и на основании чего. Новая операция "объединённых сил" основывается на законе о так называемой реинтеграции Донбасса, который не имеет ничего общего с мирными намерениями", — сказал Пушилин.

Он добавил, что закон о реинтеграции легализует преступные действия силовиков, в частности, "обстрелы мирных граждан, разрушения инфраструктуры, задержание людей, пытки, грабежи и так далее".

Кроме того, полпред ДНР подчеркнул, что и распределение полномочий, и создание новых структур также не принесут изменений. "Перераспределение полномочий и создание каких-то новых структур не внесут никаких изменений в общую ситуацию, поскольку им просто вменили в полномочия все то, что раньше происходило и без каких-либо законов", — отметил Пушилин.

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