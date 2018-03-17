Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в Кабуле

Скорая помощь на месте взрыва в Кабуле. Архивное фото

Скорая помощь на месте взрыва в Кабуле. Архивное фото

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле, жертвами которого стали два человека, сообщает телеканал 1 TV.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД Наджиба Данеша сообщил, что взрыв произошел в субботу в столичном районе Диспичари. В результате два мирных жителя погибли и еще трое пострадали.

Целью террористов-смертников был автомобиль частной охранной компании.

*Террористическая организация, запрещена в России