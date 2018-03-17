В Австралии юристы подали в суд на главу Мьянмы из-за притеснений рохинджа

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Юристы в Австралии подали иск в магистратский суд Мельбурна о судебном преследовании лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи из-за противоправных действий в отношении мусульман рохинджа, но генпрокурор не дал иску ходу, сообщает издание Sydney Morning Herald.

По данным издания, правозащитники считают, что мьянманский лидер, которая находится в Австралии с визитом, совершила преступления против человечества в связи с принудительным перемещением рохинджа.

Австралийские суды обладают полномочиями рассматривать серьезные международные уголовные дела, независимо от того, где было совершено преступление.

После одобрения магистратского суда иск переходит на утверждение федерального генерального прокурора страны, отмечает газета. Однако генпрокурор Кристиан Портер не дал согласия на судебное преследование Аун Сан Су Чжи.

"Аун Сан Су Чжи обладает полным иммунитетом, ей не могут быть вручены судебные документы, потому что, согласно обычному международному праву, главы государств, правительств, главы МИД освобождены от иностранных уголовных преследований", — приводит издание отрывок из заявления Портера.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что изгнание жителей народности рохинджа из Мьянмы является примером этнической чистки.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в бирманский штат Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы.

Официальные власти Мьянмы и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными араканцами-буддистами долгая история, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военного правительства к гражданскому в 2011–2012 годах.

Более полумиллиона рохинджа бежали в пограничные районы соседней Бангладеш за последние несколько месяцев после организованного нападения боевиков-рохинджа на мьянманские пограничные посты и воинские части и масштабной ответной операции мьянманских военных.