Ли Чжаньшу избрали главой Постоянного комитета ВСНП

ПЕКИН, 17 мар — РИА Новости. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) выбрали члена Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чжаньшу на пост председателя Постоянного комитета ВСНП.

Все присутствующие на голосовании 2970 депутатов единогласно поддержали кандидатуру Ли Чжаньшу.

Тайное голосование по кандидатурам председателя, вице-председателя и председателя Центрального военного совета КНР прошло утром в субботу на пятом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва. Пост государственного и военного руководителя КНР по итогам голосования занял генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, вице-председателем стал бывший глава главного антикоррупционного органа ЦК КПК Ван Цишань.

Ли Чжаньшу родился в 1950 году в провинции Хэбэй. С 2012 года является членом Политбюро ЦК КПК, а также главой канцелярии ЦК КПК. В 2010–2013 годах занимал пост секретаря комитета КПК провинции Гуйчжоу. Многие аналитики ещё в прошлом году отмечали, что он может возглавить ПК ВСНП, сменив Чжан Дэцзяна.

По мнению экспертов, это назначение поможет Си Цзиньпину обрести поддержку со стороны парламента, что облегчит проведение запланированных реформ и крупных изменений в стране, но при этом нахождение сторонника лидера государства на посту главы ВСНП повысит роль и значимость самого законодательного органа.

Окончательно новый эшелон власти будет сформирован после утверждения кандидатуры премьера Госсовета Китая, его заместителей и руководителей ключевых ведомств. В заключительный день работы ВСНП, 20 марта, председатель КНР выступит с первой официальной речью, после чего новый премьер, которым, вероятно, станет нынешний премьер Госсовета Ли Кэцян, даст первую пресс-конференцию.