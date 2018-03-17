ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Группа сенаторов-демократов обратилась в пятницу в госдепартамент с требованием пояснить, не следует ли ввести санкции против Турции за планируемое приобретение российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

"Наше письмо касается конкретно сообщений о переговорах между Россией и некоторыми странами по продаже систем ПВО С-400 российского правительства, а также того, не могут ли данные сделки спровоцировать обязательные санкции в связи с CAATSA (Законом о противодействии противникам Америки через санкции)", — говорится в письме сенаторов.

Помимо Турции, авторы обращения требуют от администрации информацию о продаже С-400 КНР, Индии, Саудовской Аравии и Катару.

Закон CAATSA предусматривает вторичные санкции против стран, которые будут заключать "значительные" сделки с российским военно-промышленным комплексом. Госдепартамент США заявляет, что ведет со всеми зарубежными покупателями российского оружия переговоры о том, чтобы те отказались от закупок под страхом американских санкций. Внешнеполитическое ведомство утверждает, что уже добилось убытков для российского ВПК в размере от трех до четырех миллиардов долларов. Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил в свою очередь, что цифры госдепа США о якобы имеющихся потерях российского ВПК от санкций взяты с потолка.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе американский генерал Кертис Скапарротти заявил, что США надеются на то, что Турция откажется от приобретения С-400, и предупреждают Анкару о "последствиях" такого шага. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил впоследствии, что Анкара готова к ответным шагам в случае американских санкций.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.