ВАШИНГТОН, 17 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разрешил обмен визитами официальных делегаций с Тайванем, сообщил Белый дом.

"Президент подписал… "Закон о поездках на Тайвань", который поощряет взаимные визиты официальных лиц США и Тайваня на всех уровнях", — говорится в сообщении Белого дома.

Закон также призывает к дальнейшему укреплению отношений США и Тайваня.

МИД КНР ранее заявил, что закон ухудшит ситуацию в регионе и создаст дополнительные трения между Пекином и Тайбэем. По мнению КНР, закон также противоречит официальной американской политике "одного Китая".

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.