Спецпредставитель Макрона по РФ призвал дождаться фактов по "делу Скрипаля"

ПАРИЖ, 16 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Нервозность не является соратником в развитии отношений между странами, по ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании необходимо дождаться фактов, заявил в пятницу спецпосланник президента Франции Эммануэля Макрона по России Жан-Пьер Шевенман.

"Необходимо справиться с эмоциями, связанными с ситуацией в Великобритании — попыткой убийства двух человек с помощью нейротоксического агента, по которому необходима информация. Я ратую за то, чтобы Россия дала необходимое пояснение, потому что это вещество, которое был разработан в Советском Союзе. Как оно попало (в Великобританию), кто преступники? Это те факты, что нужны следствию", — сказал Шевенман, принимавший участие в дискуссионной сессии, посвящённой российско-французским отношениям, в российском духовно-культурном центре в Париже.

"Не думаю, что нервозность — хорошая позиция для отношений", — добавил спецпредставитель.

Осужденный за госизмену Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. Москва категорически это отрицает. Посольство РФ в Лондоне направляло в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери, а также запросило доступ к материалам дела. В пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявления Запада о причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии не могут не вызывать у Москвы глубочайшего удивления. По его словам, "очевидно, что отсутствуют какие-либо вразумительные доказательства" того, что Россия могла иметь отношение к инциденту в Солсбери.

В среду премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В четверг МИД РФ сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.