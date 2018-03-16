ГПУ проводит массовые обыски в офисах "Новой почты" в четырех городах

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости. Генпрокуратура Украины проводит около 15 обысков в складских и офисных помещениях компании "Новая почта" в четырех городах, сообщила в пятницу пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков в складских и офисных помещениях ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр", — написала Сарган в Facebook.

По ее данным, все следственные действия проводятся без привлечения спецподразделений, в рамках закона. Сарган сообщила, что детали уголовного дела сообщат позже.

"Нова почта" — украинская компания, основанная в 2001 году. Она обеспечивает экспресс-доставку документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса. Сеть "Нова почта" состоит из более чем 2,3 тысячи отделений, более 1,4 тысячи почтоматов для выдачи и приема посылок и 40 сортировочных терминалов.