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В мире

Отравление в Солсбери: Москва проведет собственное расследование

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (370)
20:5516.03.2018
(обновлено: 21:04 16.03.2018)
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© AFP 2018 / Adrian Dennis Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея СкрипаляБританские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены в Великобритании, продолжает набирать обороты. В пятницу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на Юлию Скрипаль, которая является гражданкой России.

Посольство Российской Федерации в Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Посол России оценил важность давления Москвы в продвижении "дела Скрипаля"
Из Лондона идут новые резонансные заявления: глава МИД Британии Борис Джонсон предположил, что президент России Владимир Путин мог лично распорядиться отравить Скрипаля нервно-паралитическим веществом. В Госдуме призвали международное сообщество отреагировать на эти высказывания, подчеркнув, что британский министр "должен понести ответственность в рамках международного права за бездоказательные обвинения".

Осужденный за госизмену Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В четверг МИД РФ сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

© AFP 2018 / Adrian DennisБританские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Британские полицейские у дома, в котором жил бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед еженедельной сессией Совета министров в парламенте в Лондоне. 14 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
Большое британское наказание России: почему мир в изумлении
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. Посольство РФ в Лондоне направляло в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери, а также запросило доступ к материалам дела.

Расследование в России

В пятницу в России было возбуждено уголовное дело по факту покушения в Британии на гражданку РФ Юлию Скрипаль.

"Расследование будет произведено в соответствии с требованиями российского законодательства и нормами международного права. Следствием планируется привлечение к расследованию высококвалифицированных экспертов, а также следователи готовы к совместной работе с компетентными органами Великобритании", — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Сотрудники британской полиции в Солсбери, Великобритания. 13 марта 2018
© AFP 2018 / Geoff Caddick
Язык дипломатии: британский министр посоветовал России "заткнуться"
Как пояснил РИА Новости научный сотрудник Института государства и права РАН, адвокат Борис Башилов, возбуждение в России уголовного дела, даже если преступление совершено за рубежом, дает СК РФ правовые основания направлять запросы о предоставлении информации, в том числе зарубежным коллегам, проводить в рамках своей компетенции следственные мероприятия, в том числе допросы, обыски.

Отказ Лондона от сотрудничества

Как ранее неоднократно подчеркивали в МИД РФ, Великобритания никакую информацию по делу Скрипаля России не предоставляла. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отказ Лондона сотрудничать с Москвой по этому вопросу является грубейшим нарушением Конвенции о запрещении химоружия.

"То, что нам было прямо сказано — мы с вами разговаривать не будем, — грубейшее нарушение конвенции, в которой сказано, что прежде чем ты что-то будешь делать, ты обязан напрямую обратиться к тому государству, с территории которого, ты подозреваешь, происходит то или иное отравляющее вещество. Нам высокомерно говорят — мы не будем с вами разговаривать", — сказал министр.

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Скворцова сомневается в том, что Скрипаля отравили "Новичком"
Лавров также отметил, что британские власти ничего не сообщали о Юлии Скрипаль, которая является российской гражданкой, хотя обязаны это делать.

Министр иностранных дел РФ подтвердил, что Россия намерена выслать британских дипломатов в ответ на действия Лондона.

В Кремле удивлены поведением Великобритании. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, позиция Соединенного Королевства по делу Скрипаля противоречит международному праву и здравому смыслу.

"Мы, честно говоря, пока еще в международной практике не сталкивались с такой модальностью поведения на государственном уровне, когда выдвигаются в адрес страны, в данном случае нашей, очень серьезные обвинения, с формулировкой "по всей видимости", "скорее всего" и так далее", — сказал Песков журналистам.

© AFP 2018 / Adrian DennisБританские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Британские военнослужащие во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

На просьбу оценить насколько соответствуют действительности оценки британских СМИ о том, что реакция Великобритании вызвала у Кремля удивление, Песков сказал, что это действительно так.

"Это (позиция Британии — ред.), как вы знаете, противоречит не только международному праву, но это противоречит в целом здравому смыслу. Поэтому мы действительно удивлены", — подчеркнул Песков.

Предположение Джонсона

Юлия Скрипаль. Архивное фото
© AP Photo / Yulia Skripal/Facebook
СК возбудил уголовное дело по факту покушения на дочь Скрипаля‍
К вчерашним заявлениям министра обороны Британии в пятницу из Лондона последовали высказывания главы британского МИД Бориса Джонсона. Как сообщает телеканал Sky News, он предположил, что президент России Владимир Путин мог лично распорядиться отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом. При этом он не привел никаких доказательств в поддержку своего заявления.

В Госдуме призвали международное сообщество отреагировать на слова Джонсона о Путине.

© REUTERS / Pool/Tolga Akmen Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. 16 марта 2018
© REUTERS / Pool/Tolga Akmen
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. 16 марта 2018

"Международное дипломатическое сообщество обязано отреагировать на высказывания Джонсона, а он сам должен понести ответственность в рамках международного права за бездоказательные обвинения в адрес нашего руководства так же, как и Тереза Мэй, которая никак не остановится со своими наглыми, ничем не подкрепленными заявлениями о причастности России к делу Скрипаля", — сказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев (ЕР).

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 22 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Борис Джонсон обвинил Путина в организации отравления Скрипаля‍
По словам депутата, у Джонсона "явные провалы в памяти, поскольку он забыл или хочет забыть, что с такими недостойными обвинениями он выступил в адрес человека, возглавляющего страну, вооруженные силы которой освободили от возможности построения террористического государства на Ближнем Востоке".

Помощь ОЗХО

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) предложила Лондону техническую помощь в расследовании отравления Скрипаля и его дочери и ожидает, что скоро в этой связи "будут предприняты некоторые действия".

Также в организации заявили, что ни одна страна, подписавшая Конвенцию о запрещении химоружия, не заявила о наличии у себя группы отравляющих веществ класса "Новичок".

"Нет данных о том, что нервно-паралитические отравляющие вещества группы "Новичок" были заявлены какой-либо стороной, подписавшей конвенцию о запрещении химоружия", — говорится в пресс-релизе организации.

В ОЗХО отметили, что в открытой литературе содержится "очень мало информации о подобных веществах".

"Эксперты организации в настоящее время анализируют имеющуюся научную и техническую информацию", — говорится в сообщении.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

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