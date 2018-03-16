Комиссия стран "шестерки" и Ирана приветствовала соблюдение Тегераном СВПД

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Участники заседания комиссии стран "шестерки" и Ирана приветствовали неукоснительное соблюдение Тегераном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В пятницу в Вене состоялось заседание совместной комиссии стран "шестерки" и Ирана при координации со стороны Евросоюза. Эта комиссия остается единственным механизмом, уполномоченным рассматривать ход выполнения СВПД, одобренного резолюцией СБ ООН 2231.

"Все участники приветствовали неукоснительное соблюдение Ираном обязательств в рамках всеобъемлющих договоренностей, что регулярно подтверждается со стороны МАГАТЭ. Это прямое подтверждение того, что СВПД справляется со своими задачами в том, что касается обеспечения исключительно мирного характера иранской ядерной программы", — отмечается в сообщении.

Также участники подтвердили, что выполнение Ираном "ядерной" части договоренности должно сопровождаться добросовестной и полноценной реализацией обязательств соответствующих сторон по обеспечению условий для плодотворного торгово-экономического и финансового сотрудничества с Ираном, развития взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии, сообщили в МИД РФ.

"Выверенный баланс между данными столпами договоренности является фундаментом успешной и устойчивой реализации СВПД", — говорится в сообщении.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.