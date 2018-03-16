Российский посол заявил о "провокации" Британии

ЛОНДОН, 16 мар – РИА Новости, Мария Табак. "Провокационные" действия в отношении России могут обернуться для правительства Великобритании серьезными репутационными последствиями, заявил российским журналистам в пятницу посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
"Сейчас идет мощная мобилизация общественного мнения, в том числе политического общественного мнения в Европе, но у меня такое ощущение, что, несмотря на заявление, которое было выпущено вчера Великобританией, США, Францией и Германией, мы не видим такой уж активной поддержки, кроме чисто формального подхода. Потому что эти страны тоже начинают задаваться вопросом, чем это все можно подтвердить. А подтверждения пока и нет", — сказал посол.
По его словам, "эта провокация может иметь очень серьезные последствия для авторитета правительства, потому что держать в таком состоянии напряжения страну больше двух-трех дней практически невозможно".