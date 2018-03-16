МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Международное сообщество должно отреагировать на высказывания главы британского МИД Бориса Джонсона, высказавшего предположение о причастности президента РФ Владимира Путина к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев (ЕР).

Ранее телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предположил, что президент России Владимир Путин мог лично распорядиться отравить экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом.

"Международное дипломатическое сообщество обязано отреагировать на высказывания Джонсона, а он сам должен понести ответственность в рамках международного права за бездоказательные обвинения в адрес нашего руководства так же, как и Тереза Мэй, которая никак не остановится со своими наглыми, ничем не подкрепленными заявлениями о причастности России к делу Скрипаля", — цитирует депутата его пресс- служба.

По его словам, у Джонсона "явные провалы в памяти, поскольку он забыл или хочет забыть, что с такими недостойными обвинениями он выступил в адрес человека, возглавляющего страну, вооруженные силы которой освободили от возможности построения террористического государства на Ближнем Востоке".

Парламентарий подчеркнул, что именно Путин по просьбе США и ЕС стал посредником и заставил президента Сирии Башара Асада полностью ликвидировать химическое оружие на территории своей страны.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. В четверг МИД РФ сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что отказ Великобритании сотрудничать с Россией по "делу Скрипаля" является грубейшим нарушением конвенции о запрещении химоружия. Посольство РФ в Лондоне направляло в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери, а также запросило доступ к материалам дела.