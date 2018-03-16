Власти Аргентины раскрыли задачи, которые стояли перед подлодкой "Сан-Хуан"

МЕХИКО, 16 мар – РИА Новости. Одной из второстепенных задач пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" был контроль за движениями британских кораблей, действующих с Фолклендских (Мальвинских) островов, заявил глава правительства Аргентины Маркос Пенья.
По мнению депутата, это свидетельствует о разведывательной работе, которая велась с подлодки. "Становится очевидным, что подлодка "Сан-Хуан" осуществляла разведывательную деятельность, а среди членов ее экипажа находился младший офицер разведки ВМС Энрике Кастильо", – написал Кармона в своем микроблоге в Twitter.
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.