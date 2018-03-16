Власти Аргентины раскрыли задачи, которые стояли перед подлодкой "Сан-Хуан"

МЕХИКО, 16 мар – РИА Новости. Одной из второстепенных задач пропавшей аргентинской подводной лодки "Сан-Хуан" был контроль за движениями британских кораблей, действующих с Фолклендских (Мальвинских) островов, заявил глава правительства Аргентины Маркос Пенья.

"В качестве тактических второстепенных целей (подлодки) были определены корабли и самолеты, действующие с Мальвинских островов", — говорится в письме главы кабинета, направленном депутату Гильермо Кармоне и опубликованном им в пятницу.

По мнению депутата, это свидетельствует о разведывательной работе, которая велась с подлодки. "Становится очевидным, что подлодка "Сан-Хуан" осуществляла разведывательную деятельность, а среди членов ее экипажа находился младший офицер разведки ВМС Энрике Кастильо", – написал Кармона в своем микроблоге в Twitter.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.